صدر حديثًا كتاب "كوميديا الموقف (السيت كوم) البناء - السرد - الاستراتيجية"، للدكتورة "فدوى ياقوت"

صدر حديثًا عن دار روافد للنشر كتاب "كوميديا الموقف (السيت كوم) البناء - السرد - الاستراتيجية"، للدكتورة "فدوى ياقوت" كأول كتاب عربي في موضوعه، والذي سيشارك في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.



وقالت الدكتورة فدوى ياقوت: "كنت شغوفة بكوميديا الموقف منذ الصغر، والتي نعرفها اليوم (بالسيت كوم)، لم تكن اللغة تعوقني عن متابعة مسلسل "مسحور Bewitched"، ولم يكن صوت الضحك المركب على المشاهد المضحكة يزعجني. واليوم أتوج قصة عشقي لهذا النوع التلفزيوني ذائع الصيت بكتابي "كوميديا الموقف (السيت كوم ) البناء - السرد - الاستراتيجية" والذي أستعرض فيه تاريخ هذا النوع وجذوره، وتطوره التاريخي، وأنواعه، وأشهر نماذجه، وبنائه الدرامي، وطريقة سرده. تطبيقا على أشهر مسلسلات كوميديا الموقف في العالم، وأيضا في مصر.