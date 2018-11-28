بيع أحد أهم الأعمال الفنية القيمة التي تباع في مزادات علنية في تاريخ العالم

دار كريستي للمزادات

بيع في دار كريستي للمزادات في هونغ كونغ، أحد أهم الأعمال الفنية القيمة التي تباع في مزادات علنية في تاريخ العالم.

وبيعت لوحة الخطاط والفنان الصيني، سو شي، من القرن الحادي عشر بمبلغ 463.6 مليون دولار هونغ كونغ (59.5 $).

ورسمت لوحة "الشجرة والصخرة"، التي بيعت بسعر خيالي، بالحبر على طومار (ورقة ملفوفة أو مطوية)، وتظهر فيها شجرة عارية من الأوراق بالقرب من صخرة كبيرة أخذت شكلا غير عادي.

كما تحتوي اللوحة على جزء مكمل لها يتمثل بنص باللغة الصينية مكتوب بطريقة فنية خاصة، بخط الفنان، مي فاي.

ووفقا لخبراء كريستي، فإن اللوحة "يجب أن تصبح واحدة من أهم الأعمال التي تباع في مزاد علني في تاريخ العالم"، والمبلغ الذي بيعت مقابله كان قياسيا لمزادات كريستي في آسيا.

وكان سو شي (1037-1101)، المعروف أيضا باسم مستعار هو، سو دونبو، فنانا متميزا وشاعرا وخطاطا ورجل دولة في عهد أسرة سون الحاكمة.