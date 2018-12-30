دار ميريت للنشر والتوزيع تصدر المجلة الشهرية «ميريت الثقافية»

تستعد دار ميريت للنشر والتوزيع، إلى إصدار المجلة الشهرية «ميريت الثقافية» والمجلة تهتم بالأدب بشكل عام، وبثقافة وفكر التنوير، وستصدر المجلة إلكترونيًّا بصيغة PDF، مع طباعة كمية محدودة، وسيعمل القائمون عليها إلى زيادة هذه الكمية المطبوعة حسب تقبلها من القراء والمتابعين.



ومن المقرر أن يصدر العدد الأول من المجلة بعد أيام، عدد يناير 2019، مرافقًا لاحتفالات دار ميريت للنشر بمرور 20 عامًا على افتتاحها، وهو الحفل الذي سيُدعى إليه عدد من رموز الأدب والثقافة في مصر، الذين ساهموا في إبراز اسم ميريت، كأهم دار نشر تقدمية.



ويقوم على إصدار المجلة مجموعة من المثقفين والأدباء منهم محمد هاشم صاحب دار ميريت، مشرفًا عامًّا، سمير درويش رئيسًا للتحرير، سارة الإسكافي مديرًا للتحرير، ومجلس تحرير مكون من: حمدي أبو جليل وحامد عبد الصمد ومحمد داود وعادل سميح.



والمجلة ترحب بالمشاركات الجادة للأدباء والكتاب والمثقفين المصريين والعرب، على الإيميل التالي: miritmag@gmail.com، وسوف تعلن عن صفحتها على فيس بوك، وتعلن من خلالها عن الملفات التي تجهزها تباعًا.