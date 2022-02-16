دبي: عرض أحد أشهر عروض الأوبرا في العالم كارمن يستضيف دبي فستيفال سيتي مول، غداً في الساعة 7.30 مساءً، عرض «تخيل»، أحد أشهر عروض الأوبرا في العالم «كارمن».

دبي: عرض أحد أشهر عروض الأوبرا في العالم كارمن

أسطورة الأوبرا المسرحية

ومن المرتقب أن تزدان مقدمة أسطورة الأوبرا المسرحية هذه والتي ألَّفها الملحن الفرنسي جورج بيزيه بحلّة مذهلة تضجّ بالإيقاعات الموسيقية وومضات الليزر المبهرة والأضواء بانعكاساتها الخاطفة للأنظار وبالطبع رقصات النافورة المتّسقة.

تأتي استضافة عرض «تخيّل» الأول من نوعه على الإطلاق لهذه الملحمة الدرامية العالمية بالتزامن مع ذكرى إطلاقها للمرة الأولى في العام 1875 في أوبرا كوميك في باريس. ومن المقرر أن تؤدي فرقة الأوركسترا المؤلفة من ستة عشر موسيقياً مقدمة من الألحان الكلاسيكية ومعزوفات البوب الشعبية مدة كل منهما 25 دقيقة.



وتعليقاً على الحدث، قال هيثم حجار، المدير العام لدبي فستيفال سيتي مول: «يشكّل عرض «تخيّل» الجديد إضافة رائعة إلى سلسلة العروض العالمية التي تستحق المشاهدة. سيندهش زوارنا من اقتران التكنولوجيا بعرض «كارمن» الأوركسترالي الفخم، والذي سيخلقُ حتماً مفهوماً جديداً تماماً للترفيه. يسعدنا أن نُضيف العرض الجديد إلى سجلّ عروض «تخيّل» من دبي فستيفال سيتي الحافلة بالابتكار. كلُّنا أمل أن تحظى رائعة بروسبير ميريميه الدرامية بإعجاب الحضور».

«كارمن» هي أوبرا مسرحية رومانسية لحَّنها الفرنسي جورج بيزيه، وكتبها مواطنهُ الفرنسي بروسبير ميريميه، تحكي على وقع موسيقى الفلامنكو ومصارعة الثيران قصة حُبّ شاب إسباني لامرأة غجرية حوَّلته من جندي مطيع إلى شقي خارج على القانون. وقد تمّ إصدار هذا العرض العالميّ بعدة لغات عالمية أغنت البعد الثقافي الشعبي للرواية، وكذلك جرت الإشارة إليها في العديد من الأفلام العالمية.

وكان دبي فستيفال مول قد شهد مؤخراً العرض الأول من «تخيّل» على وقع أغنية «سلامات» للمغنية اللبنانية نانسي عجرم، بالتعاون مع منصة «أنغامي» وقد لاقى العرض إقبالاً كثيفاً من الزوار الذين تهافتوا إلى فستيفال باي لمشاهدة الافتتاح بحضور نجمة البوب الشهيرة. حيث قدم فريق «تخيّل» إبداعات لا تضاهى باستخدام أحدث التقنيات والخبرات البصرية والسمعية، وبإخراج مستوحى من الفيديو كليب الأصلي لأغنية «سلامات» برفقة رقصات النافورة المتّسقة مع الإيقاعات وومضات الليزر المذهل والأضواء بانعكاساتها الخاطفة للأنظار.

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