رسام كاريكاتير يجسد شهداء هجوم نيوزيلندا الإرهابي

بات كامبل، رسام الكاريكاتير، قال فى تصريحات صحفية، أنه حينما كان يتابع الحادث الإرهابى، على منصات السوشيال ميديا، وفى هذه الليلة، لم يتمكن من النوم، ويتصور ويتخيل كيفية قيام الإرهابى بهذا العمل، وسقوط الشهداء، حتى جاءته الفكرة، وهو مستلقى على سريره.

ويظهر الرسم الكاريكاتورى للفنان بات كامبل، المسلمين أثناء قيام بالصلاة، وبالدعاء، وقد اختار السرخس الفضى، ليجسد من خلاله المسلمين الشهداء، معبرا بذلك عن روح السلام.

وأشار بات كامبل إلى أنه بعدما انتهى من الرسم، فوجئ أن عدد الضحايا وصل إلى 50 شهيدا، الأمر الذى دفعه إلى العمل على إضافة شخص آخر إلى الرسم.