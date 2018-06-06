العثور على جرة خزفية قديمة تحتوي على زيت زيتون

عثر علماء على آثار أقدم زيت زيتون في إيطاليا، موضوع بجرة خزفية قديمة.

وتشير بقايا ما يسمى بالذهب السائل الموجود في وعاء على شكل بيضة، إلى أن الإيطاليين كانوا يصنعون هذا المكون ويستخدمونه منذ 4000 عام.

ويفيد هذا الاكتشاف بأن زيت الزيتون، كان يصنع في إيطاليا قبل 700 عام مما كان يعتقد الخبراء سابقًا.

وقام الباحثون باكتشاف هذا الأثر بعد تحليل البقايا الموجودة على الجرة ووعائين أخريين عثر عليهما في كاستيلوتشيو، وهو موقع أثري يعود إلى العصر البرونزي في صقلية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجد الباحثون بقايا عضوية من جميع الأوعية الثلاثة المحتوية على أحماض الأوليك واللينوليك، على بقايا لزيت الزيتون التي يرجع تاريخها إلى آلاف السنين.