سلطنة عُمان الوجهة الأولى للمعرض المتنقل "400 عام من الإثراء الأوبرالي"

تستضيف سلطنة عُمان الوجهة الأولى للمعرض المتنقل "400 عام من الإثراء الأوبرالي" والذي يقيمه متحف "فيكتوريا وألبرت" من لندن، إضافة إلى كونه أول فعالية تُنَظم في دار الأوبرا السلطانية عقب افتتاحها، ويستمر المعرض حتى الرابع عشر من شهر مارس.



وكانت بداية معرض " فيكتوريا وألبرت : 400 عام من الإثراء الأوبرالي " في شهر سبتمبر 2017، بمتحف " فيكتوريا وألبرت "، وأنشئ كمعرض بارز يجسد رحلة الأوبرا منذ بداياتها في أواخر عصر النهضة في إيطاليا وحتى الحاضر.



يروي المعرض حكاية فن الأوبرا، حيث السرد من مدينة البندقية عندما ظهر فن الأوبرا منذ أربعمائة عام وتحديدًا في بدايات القرن السابع عشر، وبانتهاء القرن كانت الأوبرا قد عمَّت أهم المدن الإيطالية، حيث أصبحت في القرن الثامن عشر أكثر الفنون الموسيقية انتشارًا ورواجًا في غرب أوروبا، وامتدت إلى القارة الأمريكي، حتى وصلت جولة الأوبرا إلى السلطنة في عام 2011م عندما تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بافتتاح دار الأوبرا السلطانية مسقط احتفاءً بتاريخ الأوبرا العالمي العريق وارتقاءً بالتراث الموسيقي العُماني الأصيل.



يغطي المعرض ست مدن هي ( البندقية، لندن، فيينا، ميلانو، باريس، ومسقط ) والزمن الذي عُرضت فيه الأعمال الأوبرالية للمرة الأولى، رحلة متعددة الحواس، تنقلنا إلى المدن الأوروبية الخمس في الحقبة التاريخية للأوبرا الأولى وتصل إلى مسقط في القرن الحادي والعشرين، ويكشف المعرض كيف تجمع الأوبرا عدة أشكال فنية لخلق عمل فني جديد يحكي قصة الفن الراقي على مدى مئات السنين.



أكثر من 160 قطعة ومعروضة متميزة من مختلف أنحاء أوروبا ستغادر موطنها للمرة الأولى منذ مئات السنين للاحتفاء بتاريخ الأوبرا في السلطنة، ويحوي المعرض مجموعات متكاملة من الأعمال الجميلة كاللوحات، والمجسمات الرخامية، والأزياء، والقطع الخزفية، والزجاجية.