صدر حديثا "السينما الأردنية.. بشاير وأحلام"، للناقد السينمائى ناجح حسن

صدر حديثا للناقد السينمائى ناجح حسن كتاب جديد بعنوان "السينما الأردنية.. بشاير وأحلام"، والصادر عن "الآن ناشرون وموزعون"، حيث يجمع فيه المؤلف تفاصيل المشهد الأردنى فى "الفن السابع" بكل ما يحوزه من طاقات وأفكار وتجارب.



وخلال الكتاب الذى يقع في 316 صفحة من القطع الوسط يلقي المؤلف الضوء على جملة من القضايا التي تميز السينما الأردنية متناولا "الطاقات الشابة وهى ترنو إلى الإبداع والابتكار" وتجربة المخرج عدنان الرمحى فى رهاناته على الجيل الجديد لتطوير السينما الأردنية.



ويقول الكاتب في تقديمه للكتاب: "الأردن أرض خصبة لإيجاد إبداع وثقافة سينمائية متميزة، يمكن أن يكون لها مكانتها فى المنطقة، إذ تتوافر فيها الطاقات الشابة والبيئة الملائمة والتشريعات التى تنظم عمل المؤسسات التى تعنى بالنشاط السينمائى".



ويتوقف المؤلف الذى صدر له مجموعة من الكتب النقدية فى الفن السابع عند هواجس السينما الأردنية فى التقاطها للإبداعات الإنسانية، مقترحا "آليات النهوض بالسينما الأردنية كصناعة محلية منتظرة".



وينتقل المؤلف الذى كان من مؤسسى النادى السينمائى الأردنى إلى "الجهود التى بذلت فى إقامة فعاليات سينمائية ومنهم: حسان أبو غنيمة، المخرج عدنان مدانات، المخرج حازم البيطار.



ويرصد الناقد ناجح حسن خلال الكتاب العروض والمسابقات التي تمت فى "مهرجان الأردن للصور المتحركة"، ويقدم قراءة حول مهرجان الفيلم الأردنى، ويلقى الضوء على تجربة بشاير السينمائية ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون، متوقفا عند "المشهد السينمائي الأردني والرغبة في الابتكار" عبر عرض عدد من التجارب، ومنها: فيلم "إسماعيل"، "لما ضحكت موناليزا"، "حمى عائلية"، "كابتن أبو رائد".



ويعود الكاتب لقراءة واحد من الأفلام المبكرة الذي أخرجه جلال طعمة كواحد من التجارب الرائدة وحمل عنوان "الأفعى" مقارنا بين الطموح والرحلة الصعبة لمسيرة السينما الأردنية.



يشار إلى أن المؤلف ناقد وباحث وناشط سينمائى أردنى، شارك في العديد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية من بينها: مهرجان (كان) السينمائى، مهرجان دمشق السينمائى، مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، أيام قرطاج السينمائية، كتب وأعد أكثر من برنامج تلفزيونى عن السينما: (كلاكيت) و(سينما كول) و(مش سحب أفلام)، وأصدر مجموعة من الكتب فى حقل النقد السينمائى: «السينما والثقافة السينمائية في الأردن»، عمان، 1991، «الآن على الشاشة البيضاء»، عمان، 1992، «متابعات في السينما»، عمان، 1996، «شاشات العتمة.. شاشات النور.. كتابة فى أفلام أردنية قصيرة»، «عتبات البهجة: قراءة في أفلام أردنية»، 2011، السينما وجهات نظر: حوارات في الفن السابع، 2013.