صدر حديثا رواية «فندق كاليفورنيا»، للكاتب عبد الجبار ناصر

منشور 29 حزيران / يونيو 2019 - 05:59
صدر حديثا رواية «فندق كاليفورنيا»، للكاتب عبد الجبار ناصر

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، رواية «فندق كاليفورنيا»، للكاتب عبد الجبار ناصر، وطرحتها الدار في منافذها المختلفة.
وتدور الرواية حول "خالد جاسم" صحفي عراقي عاش في العراق سنوات طفولته وصباه وشبابه تحت سطوة نظام صدام وقهره.. كان يبحث عن إجابة لسؤال ظل يرافقه عن "ما الوطن؟"، حاول أن يجد الإجابة في أستراليا حين ذهب إليها لاجئًا، وعندما أخفق عاد إلى العراق، بعد سقوط صدام حسين، عله يجد ضالته، وجاءته الإجابة التي لا يعرف أحد منا: هل كانت إجابة شافية أم ناقصة.. هو وحده يعرف ذلك».

كلمات دالة:رواية فندق كاليفورنيا

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