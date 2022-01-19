  1. الرئيسية
  2. أدب وثقافة
  3. صدور "سباق مع الصاروخ" لنعمان عاشور

صدور "سباق مع الصاروخ" لنعمان عاشور

منشور 19 كانون الثّاني / يناير 2022 - 03:00
صدور "سباق مع الصاروخ" لنعمان عاشور 
صدور "سباق مع الصاروخ" لنعمان عاشور 

صدور "سباق مع الصاروخ" لنعمان عاشور  صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب القصص القصيرة “سباق مع الصاروخ” للكاتب نعمان عاشور، ويكون متاحا لزوار جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يناير الجاري.

الكتاب يضم 13 قصة في 180 صفحة من القطع الصغير بسعر 30 جنيها للنسخة، وصمم غلافه الفنان أحمد اللباد. أبرز قصص الكتاب “البدلة الحربي، مسألة أخلاق، على آخر العمر، نموت وتحيا مصر”.

صدور "سباق مع الصاروخ" لنعمان عاشور 

نعمان عاشور

صدور "سباق مع الصاروخ" لنعمان عاشور 

نعمان عاشور رائد الدراما الواقعية في المسرح المصري، برز اسمه بين الأدباء والمثقفين الشباب من طليعة النهضة الأدبية والفنية في الخمسينيات والستينيات، وكان واحدا من رموز الحركة المسرحية المصرية في ستينيات القرن الماضي.

المزيد:

 

كلمات دالة:صدورنعمان عاشور سباق مع الصاروخمعرض القاهرة الدولى للكتاب 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...