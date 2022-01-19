صدور "سباق مع الصاروخ" لنعمان عاشور صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب القصص القصيرة “سباق مع الصاروخ” للكاتب نعمان عاشور، ويكون متاحا لزوار جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يناير الجاري.

الكتاب يضم 13 قصة في 180 صفحة من القطع الصغير بسعر 30 جنيها للنسخة، وصمم غلافه الفنان أحمد اللباد. أبرز قصص الكتاب “البدلة الحربي، مسألة أخلاق، على آخر العمر، نموت وتحيا مصر”.

صدور "سباق مع الصاروخ" لنعمان عاشور

نعمان عاشور





نعمان عاشور رائد الدراما الواقعية في المسرح المصري، برز اسمه بين الأدباء والمثقفين الشباب من طليعة النهضة الأدبية والفنية في الخمسينيات والستينيات، وكان واحدا من رموز الحركة المسرحية المصرية في ستينيات القرن الماضي.

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