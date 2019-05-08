صدور كتاب بعنوان «تاريخ الماسونية في العالم العربي»

صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في سلسلة تاريخ المصريين كتاب بعنوان «تاريخ الماسونية في العالم العربي»، من تأليف الدكتور وائل إبراهيم الدسوقي.

ويحاول الكاتب إلقاء الضوء على تاريخ الماسونية العام، من خلال وثائقها وكتابات الماسون الغربيين ودساتيرهم.

كما يناقش الكاتب عبر فصول الكتاب الخمسة المصطلح والمبادئ الأساسية والجذور التاريخية للماسونية في العالم، والهيئة التنظيمية للمحافل الماسونية، وكذلك يتناول مؤامرات السلطات الاستعمارية ضد الأمة العربية ودور الماسونية فيها، كذلك مؤامرتها ضد الخلافة الإسلامية.

ويتناول الكتاب أيضا، مسألة استغلال الصهيونية للمحافل الماسونية وما كتب في بروتوكولات صهيون ومدى صدقها، وماهى أصول الماسونية وعلى ضوء المكتشفات الحديثة كمخطوطات قمران، وما كتب عن جماعة سيون السرية أو فرسان الهيكل يضع الكاتب يده على العديد من الحقائق الجديدة عن تاريخ الماسونية ومدى قدمها في التاريخ الإنسانى.

ويتتبع الكاتب في جزء من الدراسة النشاط الماسوني في البلاد العربية من المحيط إلى الخليج.

«تاريخ الماسونية في العالم العربي».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب