طابع بريدي تذكاري باسم «تحدّي القراءة العربي»

أصدرت مجموعة بريد الإمارات طابعاً بريدياً تذكارياً باسم «تحدّي القراءة العربي» ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، توثيقاً للأثر الإيجابي الذي أحدثه التحدي، الذي يعد المشروع الثقافي والمعرفي الأكبر من نوعه عربياً، بعد تحوله إلى نشاط معرفي متواصل على مدار العام لكل الطلبة العرب، بهدف تكريس ثقافة القراءة كممارسة يومية ونهج حياة لدى الأجيال الشابة، وكذلك تسجيلاً لنجاح التحدي بعد ثلاث سنوات فقط من انطلاقه، في خلق نشاط قرائي مجتمعي متكامل، من خلال انخراط الطالب والمدرسة والأسرة ومختلف مكونات المجتمع المحلي من مكتبات ومؤسسات معنية بالثقافة في علاقة تكاملية تقوم على التشجيع والدعم المتبادل، وهي علاقة من شأنها في المدى المنظور أن تكرّس القراءة كقيمة مجتمعية حضارية، تسهم في ارتقاء المجتمع ككل.

يحمل هذا الإصدار المميز لبريد الإمارات من الطوابع التذكارية تصميمين مختلفين، أحدهما يحمل شعار مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتصميم الثاني يحمل شعار «تحدي القراءة العربي»، وستتوافر الطوابع التذكارية لمبادرة تحدّي القراءة بفئة ثلاثة دراهم في جميع مكاتب البريد.