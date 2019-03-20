طبق فاكهة عمره 600 عام، للبيع بمبلغ يتراوح بين 2 و3 ملايين دولار

يعرض مزاد كريستى العالمى لجمهوره طبق فاكهة، أو وعاء الفاكهة الصينى، ذو اللون الأزرق والأبيض النادر، والذى يبلغ عمره 600 عام، للبيع فى صالات العرض بنيويورك، بمبلغ يتراوح بين 2 و3 ملايين دولار، أى ما يقدر بـ54 جنيه مصرى.

ويأتى عرض طبق الفاكهة الصينى فى صالات مزاد كريستى بنيويورك حتى 20 مارس، كجزء من مزادات أسبوع الفن الآسيوى.

يشار إلى أن مزاد كريستى سبق وعرض قدرًا للقهوة من الفضة يرجع لعصر الروكوكو، فى عام 2013، وأوضح المزاد أن القدر صنعه أحد أعظم صائغى الفضة عام 1738 وهو بول دى لاميرا، وتم عرضه للبيع بمبلغ 4.5 مليون جنيه استرلينى.