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طبق فاكهة عمره 600 عام، للبيع بمبلغ يتراوح بين 2 و3 ملايين دولار

طبق فاكهة عمره 600 عام، للبيع بمبلغ يتراوح بين 2 و3 ملايين دولار
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