عرض قطعة أثرية خشبية تخص السيد المسيح

عُرضت، يوم الجمعة، في مدينة القدس، قطعة أثرية خشبية، يقال إنها من المزود الذي حمل السيد المسيح رضيعا قبل نقلها إلى بيت لحم مع بدء موسم الاحتفالات بعيد الميلاد.

كان راعي كنيسة بيت لحم قد تسلم هذا الأسبوع جزءا صغيرا من مزود خشبي كان محفوظا في كنيسة "سانتا ماريا ماجوري" في العاصمة الإيطالية روما.

ووصل هذا الجزء إلى القدس لعرضه على الجمهور لفترة وجيزة قبل نقله إلى بيت لحم مسقط رأس السيد المسيح حيث من المتوقع أن يُعرض هناك داخل كنيسة القديسة "كاترينا" المجاورة لكنيسة المهد، في نفس توقيت إضاءة شجرة عيد الميلاد في بيت لحم .