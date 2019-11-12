عروض مهرجان الأردن المسرحي تتوالى في دورته الـ26

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«الساعة الرابعة» وفي العيادة النفسية التي ظهرت وكأنها غرفة للتحقيق في خفايا النفوس البشرية وطبائعها وأسباب أمراضها ودوافعها

قدم الزيودي رؤية جديدة من خلال حكاية «سعيد» الشاب الحالم الطموح، المثقف، والذي يعتقل عشوائيا ولمدة 20 عاما، وبدون تهمة.