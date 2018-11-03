الشاعر البحريني علي عبدالله خليفة يحصل على جائزة التواصل الثقافي العالمية

نال الشاعر البحريني علي عبدالله خليفة رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي IOV جائزة التواصل الثقافي العالمية من المجلس الأعلى للثقافة في جمهورية الصين، وهي من أكبر الجوائز الثقافية التي تمنحها جمهورية الصين للشخصيات العالمية الداعمة لنجاح جهودها في التواصل مع ثقافات العالم. وقد كرم حاكم مقاطعة شنغهاي الشاعر علي خليفة في احتفالية كبرى خلال افتتاح مهرجان شنغهاي بوشان الدولي للفنون الشعبية Shanghai Baoshan International Folk Art Festival في الملعب البلدي حضرها جمهور يناهز عشرة آلاف من مختلف الأعمار يتقدمهم كبار المسؤولين الصينيين وضيوف المهرجان الدوليين.



وجاء في حيثيات منح الجائزة: «إن السيرة الشخصية الحافلة بالمنجزات الجادة لخدمة الثقافة الشعبية محلياً وعالمياً عززت علاقة التعاون الناجحة والممتدة لسنوات كما أن الجهود المتميزة التي أبدتها المنظمة بقيادة علي خليفة مكّنت كوادر العمل الاحترافية بشنغهاي من التواصل مع فرق الفنون الشعبية العالمية من ألاسكا الى أفريقيا ومن أميركا إلى أستراليا وساعدت في الوصول الى أفضلها بيسر لتنظيم هذا المهرجان لتسع دورات متتالية بنجاح».

وحيّا رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي جمهورية الصين حكومة وشعباً في الكلمة التي افتتح بها الدورة العاشرة لمهرجان شنغهاي بوشان الدولي للفنون الشعبية، مشيداً ببروز الصين قطباً دولياً رئيسياً في السياسة والاقتصاد وشريكاً استراتيجياً في التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي غير المادي، مؤكداً «أن التفاهم الإنساني هو الأساس في جمع شعوب العالم، وأن حب البشر بعضهم بعضاً هو الرهان المنتصر على كل بشاعات العالم، ومن خلال الفنون الشعبية يمكننا أن نتقارب وأن يزداد فهم بعضنا لبعض». وقد احتفت الصحافة الصينية بمضمون كلمة الافتتاح وأبرزت مقاطع منها.

وصرحت معصومة المطاوعة ممثلة مكتب المنظمة الرئاسي في المنامة بأن «المنظمة الدولية للفن الشعبي IOV تعاونت بنجاح مع الهيئة المنظمة لهذا المهرجان على أوسع نطاق وهيأت لأكثر من خمسين فرقة من فرق الفنون الشعبية العالمية للمشاركة بنجاح باهر في هذا المهرجان، ويعتبر فوز شخصية بحرينية عالمية بهذه الجائزة فوزا لنجاح مملكة البحرين في تولي رئاسة المنظمة وتسهيل أعمال مكتبها الرئاسي لتقديم خدمات متميزة لكل المعنيين بحماية التراث الثقافي في العالم». وتجدر الإشارة الى أن مهرجان شنغهاي بوشان سيستمر حتى نهاية الشهر القادم في تقديم عروض الفرق الفنية العالمية ضمن برنامج يشمل كل مناطق شنغهاي.