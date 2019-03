شخصيات – غابرييل غارسيا ماركيز

غابرييل غارسيا ماركيز

غابرييل غارسيا ماركيز، روائي وصحفي وكاتب قصص قصيرة، من أشهر أعماله (مئة عام من العزلة)، حاز عام 1982 على جائزة نوبل للأدب.

نبذة عن غابرييل غارسيا ماركيز

ولِدَ غابرييل في 6 مارس عام 1927م في أراكاتاكا، كولومبيا. نشأ في بيت العائلة مع أجداده يستمع منهم إلى الحكايات العائلية الشيقة وقد أثَّر ذلك في كتاباته ثم أصبح صحفي في نهاية المطاف.

قدَّم أعماله للقُرَّاء وهي أقرب إلى الواقعية، والذي يجمع فيه بين أسلوب قَص الحكايات التقليدي الممزوج بالخيال.

رواياته (One Hundred Years of Solitude) (مائة سنة من العزلة) وEl amor en los tiempos del cólera (Love in the Time of Cholera) (الحب في زمن الكوليرا) استقطبت جماهير عالمية، وفاز بجائزة نوبل في عام 1982.

توفي غارسيا ماركيز في 17 أبريل، 2014.

بدايات غابرييل غارسيا ماركيز

تُفِيد التقارير أن الكاتب والصحفي غابرييل غارسيا ماركيز ولد في 6 مارس 1927 في أراكاتاكا، بكولومبيا. والدته هي لويزا سانتياغا ماركيز ووالده هو غابرييل إليجيو غارسيا. (لم تكن تصدر شهادات الميلاد في قريته وقت ولادته، وتشير بعض المصادر إلى أن سنة ولادته هي عام 1928).

كان الأخ الأكبر ل 12 طفلًا، وعاش مع أجداده لأمه يستمع إلى العديد من القصص العائلية، بما في ذلك الذكريات العسكرية لجده، بالإضافة إلى مغامرات والديه. نَشر قصته الأولى أثناء وجوده في الكلية ثم أصبح صحفيًا، وكان يكتب في وقتٍ مليء بالاضطرابات الدموية في كولومبيا المعروفة باسم La Violencia.

قام بقراءة أعمال لعدد من الكتاب الدوليين وهاجر إلى أوروبا خلال منتصف خمسينات القرن الماضي وذلك بعد أن كتب مقالًا أثار غضب الديكتاتور العسكري غوستافو روخاس بينيلا. ثم عاد غارسيا ماركيز في نهاية المطاف إلى وطنه وعمل مع أكثر من دار نشر مقرهم في فنزويلا وكوبا.

تزوج من مرسيدس بارشا باردو في عام 1958.

إنجازات غابرييل غارسيا ماركيز

نشر غارسيا قبل عام 1967 روايتين هما (La hojarasca ورقة العاصفة عام 1955 م) و (La mala hora في ساعة الشر) عام 1962 ورواية قصيرة بعنوان (El coronel no tiene quien le escriba لا أحد يكتب إلى العقيد) عام 1961؛ وبعض القصص القصيرة الأخرى. ثم جاء برواية One Hundred Years of Solitude مائة عام من العزلة، حيث يحكي غارسيا ماركيز قصة "ماكوندو" وهي بلدة معزولة يشبه تاريخها تاريخ أمريكا اللاتينية.

إن أحداث الرواية أقرب للواقعية وهناك فصول رائعة تحتوي على ما يعرف باسم 'الواقعية السحرية'.

استمد غارسيا أسلوب خلط الحقائق التاريخية والقصص الخيالية من الكاتب الكوبي Alejo Carpentier، أحد مؤسسي مدرسة الواقعية السحرية في الكتابة.

إن سكان قرية ماكوندو تدفعهم العواطف للتصرف مثل الشهوة والجشع والتعطش للسلطة ولكن تُحبِطها قُوىَ اجتماعية أو سياسية أو طبيعية كما هو الحال في المأساة والأسطورة اليونانية.

استمر غابرييل في إنتاج هذه الأعمال الأدبية الغامضة حيث أصدر غارسيا ماركيزEl otoño del patriarca ( خريف البطريرك) عام 1975 وCrónica de una muerte anunciada ( وقائع الموت المنصب) عام 1981، و El amor en los tiempos del cólera ( الحب في زمن الكوليرا عام 1985؛ وتم تصوير فيلم عنها عام 2007، و El general en su laberinto ( الجنرال في متاهاته) عام 1989، و Del amor y otros demonios ( من الحب والشياطين الأخرى) عام 1994. أفضل ما في تلك الكتب هو الحب في زمن الكوليرا، حول علاقة حب تستغرق عقود من الزمن.

وفي عام 1996، نشر غارسيا ماركيز تقريرًا صحفيًا عن عمليات الاختطاف المتصلة بالمخدرات في بلده الأصلي في كولومبيا، في مجلة Noticia de un secuestro بعنوان News of a Kidnapping (أخبار الاختطاف).

في سنواته الأخيرة، قام غارسيا ماركيز باستعراض حياته الخاصة في عمله، كتب مذكراته Vivir para contarla عام 2002، والتي نشرت في العام التالي تحت اسم "Living to Tell the Tale" وتلقّت مراجعات وتقييمات جيدة من النُقَّاد والقُرَّاء.

خلال حياته المهنية، فاز غارسيا ماركيز بالعديد من الجوائز والمكافآت، بما في ذلك جائزة نوبل للأدب عام 1982.

حياة غابرييل غارسيا ماركيز الشخصية

التقى بمرسيدس بارشا بينما كانت لا تزال طالبا في المدرسة، انتظرا بضع سنوات ومن ثم تزوجا عام 1958، ورزق الزوجان بابنين.

تم تشخيص ماركيز بالسرطان اللمفاوي في عام 1999، وتعافى منه بعد جولة ناجحة من العلاج.

وفاة غابرييل غارسيا ماركيز

تم تشخيص الكاتب بمرض السرطان في أواخر التسعينات، كما أفاد شقيقه أنه بدأ يعاني من الخرف في سنواته الأخيرة. تُوفِي غابرييل غارسيا ماركيز في مكسيكو سيتي في 17 أبريل 2014 في سن ال 87، وقد كَرَّسَ العالم هذا الأديب على الفور وقاموا بتكريم إرثه الأدبي الذي لا يُقدَر بمال.

كان غارسيا ماركيز معروفًا بقدراته على إنشاء مساحات فكرية شاسعة منسوجة بشكل دقيق وروايات مختصرة ومتشابكة مثل أساليب اثنين من أشهر كتاب أمريكا الشمالية وهما William Faulkner و Ernest Hemingway. وقد تمت مقارنة تدفق الأحداث السهل حتى في أكثر القصص تعقيدًا لديه مع أعمال Miguel de Cervantes، كما أن لديه القدرة على السخرية والفكاهة أمام العامة.

حقائق سريعة عن غابرييل غارسيا ماركيز

فاز بجائزة نوبل في الأدب عام 1982.

بيع من روايته "مئة عام من العزلة" 20 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.

درس الحقوق وعمل صحفيًا بجانب الكتابة.

أصيب بأكثر من مرض مثل السرطان والزهايمر مما أدى إلى وفاته عام 2014.