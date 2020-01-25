غداً..ندوة بعنوان "الأدب العربى وآفاق الترجمة"

يقدم المركز القومي للترجمة في تمام الثالثة عصرا، بالقاعة الرئيسية بمعرض الكتاب، ندوة بعنوان "الأدب العربى وآفاق الترجمة" بمشاركة كل من الدكتور سمير جريس، والدكتورة منى طلبة، والدكتور شرقاوى حافظ، والكاتب مصطفى محرم، ويدير الندوة الدكتور أنور مغيث.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلقت الأربعاء الماضي 22 يناير وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا.