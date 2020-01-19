فاروق جويدة في الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن مشاركة الشاعر الكبير فاروق جويدة، بعد غياب 16 عاما، فى أمسية شعرية خلال فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والمقرر انطلاقها يوم 22 يناير الحالى وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويشارك فاروق جويدة فى أمسية شعرية، تديرها الإعلامية منى الشاذلى، يوم الخميس 30 يناير الحالى، بالقاعة الرئيسية المعرض، وتأتى مشاركة الشاعر فاروق جويدة فى المعرض هذا العام، بعد غياب 16 عاما عن المشاركة، إذ كانت آخر مشاركة للشاعر الكبير منذ 16 عاما، وبالتحديد فى الدورة السادسة والثلاثين عام 2004.

وفاروق جويدة، فاروق جويدة (10 فبراير 1946) شاعر مصري، ولد فى محافظة كفر الشيخ، وعاش طفولته فى محافظة البحيرة، تخرج من كلية الآداب قسم الصحافة عام 1968، وهو من الأصوات الشعرية فى حركة الشعر العربى المعاصر، نظم كثيراً من ألوان الشعر ابتداء بالقصيدة العمودية وانتهاء بالمسرح الشعري، قدم للمكتبة العربية 20 كتاباً من بينها 13 مجموعة شعرية حملت تجربة لها خصوصيتها، وقدم للمسرح الشعرى 3 مسرحيات حققت نجاحاً كبيراً فى عدد من المهرجانات المسرحية هي: الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة والخديوي.

جدير بالذكر أن الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تنطلق يوم 22 يناير وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض الكتاب لهذا العام، واختير المفكر والجغرافى الراحل الدكتور جمال حمدان كشخصية عام المعرض.