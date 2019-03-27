حفل توقيع لكتاب «فاروق حسني يتذكر.. زمن من الثقافة»

تقيم دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، في السابعة من مساء يوم الأحد المقبل الموافق 31 مارس الجاري، حفل توقيع لكتاب «فاروق حسني يتذكر.. زمن من الثقافة»، وذلك بأحد الفنادق الكبرى على كورنيش النيل بالقاهرة.

كتاب «فاروق حسني يتذكر.. زمن من الثقافة»، الصادر عن دار نهضة مصر، يرصد تجربة 23 عامًا في خدمة وزارة الثقافة المصرية، ضرب خلالها فاروق حسنى رقمًا قياسيًا لاستمراره وزير في منصبه، على مستوى العالم، وشهدت فترة توليه الكثير من الإنجازات والمعارك، التي توقف عندها الكتاب بموضوعية شديدة.

ويمزج الكتاب بين السيرة الذاتية، والمواجهة بالأسئلة، وشهادات الشهود، وفيها مواقف كثيرة كاشفة، إذ كان فاروق حسنى من الوزراء الذين لا يتحدثون كثيرًا في الصحافة والإعلام؛ ما فتح الباب أمام الإساءة والتشويه لحقائق الأمور.

كما يرصد الكتاب مسيرة فاروق حسنى بما لها وما عليها، حيث استعانت محرر الكتاب انتصار دردير، بآراء وشهادات عشر شخصيات مهمة عاشت فترة فاروق حسنى، حيث إنها تنقل وجهة نظرهم فقط، وقد قامت برصد موضوعى غير منحاز، وقامت بمواجهته بكل ما حدث في الأدب أو السينما أو المسرح أو قصور الثقافة وغيرها من القطاعات المختلفة في الوزارة المنوط بها تشكيل وجدان الناس وعقولهم.