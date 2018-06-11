بيع لوحة فنية لـ"فان جوخ" بأكثر من 7 ملايين يورو

بيعت لوحة من الأعمال الأولى للرسام الهولندي فنسنت فان جوخ بمقابل 7.1 مليون يورو ـ8.3 مليون دولارـ بمزاد في باريس مساء الاثنين الماضي.

أفادت دار المزادات "أرتكوريال" بأن اللوحة المسماة "راتقات شباك الصيد على الكثبان الرملية" التي تعود لعام 1882، بيعت بذلك الثمن الذي يزيد كثيرا على التقديرات التي تراوحت بين 3 إلى 5 ملايين يورو.

سبق أن تمت إعارة اللوحة من مالك خاص إلى متحف فان جوخ في أمستردام.