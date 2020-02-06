فتح باب التقدم للمشاركة فى صالون باريس الدولي للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين على فتح باب التقدم للمشاركة فى صالون باريس الدولى للكتاب خلال الفترة 20- 23 مارس 2020، نظرًا لأهميته، ومشاركة العديد من دور النشر الكبرى لعرض أحدث الإصدارات المهمة، وفى نفس الوقت أحدث تقنيات صناعة الكتاب، كما سيتواجد الكثير من الناشرين والمثقفين الأجانب والعرب، ما يجعله ملتقى لصناع الثقافة من الجانبين العربى والأوروبى.

وقال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، حرصًا من اتحاد الناشرين العرب على تعزيز حضور الناشر العربى فى المحافل الدولية لفتح قنوات تواصل مع الجانب الغربى، وفتح قنوات توزيع تسويق جديدة للكتاب العربى، وأيضًا تبادل حقوق الملكية الفكرية، تم المشاركة بمعرض صالون باريس للكتاب هذا العام بجناح 36م.

واستعرض رئيس اتحاد الناشرين المصريين شروط مشاركة دور النشر المقيدة بالاتحاد على النحو التالى "إرسال ثلاث إصدارات حديثة ذات محتوى هادف وراقً، ويرى أن لها حظ فى أن تسوق حقوق ترجمتها دوليا، ويمكن تسلم الإصدارات داخل الجناح فى باريس، أو تسليمها لمكتب الاتحاد فى بيروت أو القاهرة، مع العلم أن الكتب فى نهاية المعرض ستقدم هدية لأحد المراكز الثقافية فى فرنسا، وإرسال مختصر باللغة الإنجليزية لا يتعدى الخمسة أسطر عن كل إصدار وبذلك يمكن للناشر الأجنبى الإطلاع على الكتاب والتعرف على محتواه وموضوعه من خلال اللمحة التعريفية عنه، بالإضافة لنبذة عن الدار وبيانات التواصل معها، وتنسيقًا مع محكم لمشاركة الاتحاد فى صالون باريس الدولى و فى إطار تسهيل عملية شحن كتب المشاركين فى جناح الاتحاد تجمع الكتب فى مقر الرئاسة فى القاهرة، أو الأمانة العامة فى بيروت، ورسوم المشاركة مجانية، كما أعلن الاتحاد عن أن رسوم المشاركة مجانية.