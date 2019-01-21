القاهرة: انطلاق عروض "شجر الدر" يومي 24، 25 يناير الجاري

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث، أحدث عروضها الفنية بعنوان "شجر الدر"، من إعداد وتصميم وإخراج الدكتور محمود عزت، على مدار ليلتين متصلتين فى الثامنة مساء الخميس، والجمعة 24، 25 يناير على مسرح الجمهورية.

يتميز العرض بالتكامل والابهار من خلال تناغم الاداء الحركى مع الموسيقى الى جانب الملابس، الاضاءة، الديكور ومستلهم من الحكاية التاريخية لشجر الدر زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب التى سعت للعبور بالوطن الى بر الأمان من خلال توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وأثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب بحكمة وذكاء تجسدا فى إخفاء خبر وفاة السلطان حتى أوشك أن ينكشف فقامت باستدعاء ابن زوجها تورانشاه وأمرت رجال الدولة بالولاء له، كما قامت بوضع خطة حربية مع القوات وأمراء المماليك واشرفت على تنفيذها فى المنصورة وقت تعرض البلاد لحملة الصليبين وبلغت بها الحماسة ان تعاونت مع الأهالي والجنود في صد هجمات الغزاة داخل ميدان المعركة حتى تحقق النصر.

يشار إلى أن فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم وتوالت بعدها العروض التى لاقت استحسان الجمهور.

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