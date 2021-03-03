فعل حب تأليف سارة البدري.. مجموعة قصصية تشتمل على عدد من القصص الصغيرة جدًا، تتراوح ما بين عدة أسطر إلى صفحتين أو ثلاث صفحات، وتقدم لنا أحداثًا واقعية..

أغلبها يجسد العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة، ومشاكل الرجال والنساء.. وقد استطاعت المؤلفة ببراعة أن تصل إلى أعماق نفوس الرجال والنساء، وتقدم لنا الكثير من الحقائق والمشاعر والعواطف. القصص الواردة في المجموعة: نظرة رضا، المحظوظ، فعل حب، شرخ، اللوحة، المناقشة، سماعة واحدة، سماعتان، عصفورة، الثمن، الحور العين، هي، تنازل، تاج، عرض مشروع، حرام، ورقتان، فتنة، مسكين، الثانية، استشارة، الرهان، زلزال، صمت، سري، نية، رأس مالي، عيب، في كل صباح، صرختان، الشك، سقوط، إنذار، الاختبار، التابع، السؤال السحري، ثلاثة شبابيك، الدّين، الحفل، غلطة، الدرس.

"أصبح في يديها عصبية مزمنة، نظرت لها لا أعرف بالضبط هل أشعر نحوها بالشفقة أم بالشماتة. شيء رائع دون شك أن يقع في حبك رجل وسيم يثير حولاه اقتتالات. شيء بالغ الروعة أن يختارك، أن يصبح لك. لكن السؤال: ما أنت؟ ما يقتتل لأجلك؟ لأنه إن لم يكن هناك أحد، إن كنت مجرد شخص.. ستدور الدوائر، وتقف أمامك صديقة عمر، كانت حاسدة يومًا، لكنها الآن في حيرة بين الإشفاق والشماتة.

أغلقت الهاتف بعد مكالمة تحقيق طويلة مع أحدهم، قالت لي: شفتي؟ ماكانش لوحده؟ ويا عالم..

-ما تصدقيش كل اللي بتسمعيه!

لن تجيبني، ربما لم تسمعني، طلبت رقما جديدًا في توتر، أحاطت عينيها هالات سود، سمعتها من بين دخان سجائرها تلقي التحية، ثم يبدأ سيل تحقيق جديد".

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