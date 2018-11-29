وزارة الإعلام الكويتية تمنع رواية “الإخوة كارامازوف” لفيودور دوستويفسكي

منعت وزارة الإعلام الكويتية رواية “الإخوة كارامازوف” للروائي الروسي الشهير، فيودور دوستويفسكي، إلى جانب نحو ألف كتاب آخر من المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب الذي افتتح الأربعاء بنسخته الـ43.

وأعلن مدير معرض الكويت الدولي للكتاب، سعد العنزي، استبعاد 948 عنوانًا، بينها رواية دوستويفسكي التي نشرت في القرن التاسع عشر وتتناول الأخلاق والعائلة والدين.

لكنه تابع: “هذه النسبة لا تذكر مقارنة بعدد الكتب التي سمح بدخولها والذي يتجاوز 87 ألف عنوان بينها 12 ألف عنوان جديد”، مضيفًا: “وزارة الإعلام هي التي منعت هذه الكتب وفق القانون”.

وتثير ظاهرة منع الكتب في الكويت غضبًا في أوساط الناشطين الشباب والكتاب الكويتيين الذين يعتبرونها نوعًا من “الوصاية”، مع منع نحو أربعة آلاف كتاب خلال السنوات الخمس الماضية.

ويؤكّد كتّاب وناشطون أن أسباب المنع في الغالب غير منطقية وتأتي بسبب كلمة واحدة في بعض الأحيان.