"الدم والعظام" لنورا روبرتس، تتصدر قائمة نيويورك تايمز

تصدرت رواية "الدم والعظام" لـ نورا روبرتس، قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب للأسبوع الثانى على التوالى.

وحلت رواية "الحساب" لـ جون جريشام فى المرتبة الثانية فى القائمة، وجاءت فى المرتبة الثالثة رواية النارد والدم لـ جورج ر. مارتن.

أما فى المرتبة الرابعة، جاء كتاب كل نفس لـ نيكولاس سباركس، وفى المرتبة الخامسة والأخيرة جاءت رواية "الهدف:الكس كروس" لجيمس باتيرسون.