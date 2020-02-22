قراءة في "الإعلان الشيوعى".. كتاب عمره 172 سنة

"إن تاريخ كل مجتمع موجود حتى الآن هو تاريخ صراع الطبقات".. منذ نحو 127 عاما صدر بيان غير كل شيء فى العالم، هو البيان الشيوعى الذى قدمه المفكر كارل ماركس وصديقه أنجلز فى سنة 1848، تحول منذ ذلك الوقت إلى أحد الكتب الأكثر تأثيرًا فى العالم.

البيان الشيوعى

وقدم "الإعلان الشيوعى" تحليليًا للصراع بين الطبقات الاجتماعية ومشاكل الرأسمالية، وتنبأ بأشكال المستقبل الشيوعى المحتمل، واحتوى الكتاب نظريات ماركس وإنجلز حول طبيعة المجتمع والسياسة، وفيه أوضحا اعتقادهما بأنه خلال فترة وجيزة سيستبدل المجتمع الرأسمالى بالاشتراكية، ثم فى نهاية المطاف بالشيوعية، ثم في نهاية المطاف بالشيوعية.

تمت تجزئة الكتاب إلى أربعة فصول، برجوازيون وبروليتاريون، بروليتاريون وشيوعيون، الأدب الاشتراكي والشيوعى، موقف الشيوعيين من مختلف أحزاب المعارضة.

مقتطفات من بيان الحزب الشيوعي

- إن السلطة التنفيذية للدولة الحديثة ما هى إلا لجنة لإدارة الشؤون العامة للبورجوازية.

- يمكن أن ينتصر العمال من وقت إلى آخر، وتكمن الثمرة الحقيقية لمعاركهم ليس فى النتيجة المباشرة فحسب، بل فى التوسع الدائم لاتحاد العمال.

- إن العامل الحديث، عوضا عن أن ينهض مع تقدم الصناعة، يغوص أعمق فأعمق إلى شروط معيشية أدنى من مستوى طبقته، ليصبح معدما.

- يتطور الفقر الشديد بسرعة أكبر من سرعة تطور السكان والثروة.

- من الواضح أن البورجوازية لم تعد صالحة لتفرض شروط وجودها على المجتمع كقانون سائد.

