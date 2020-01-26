قراءة في كتاب التاريخ السري للاغتيالات الإسرائيلية Rise&kill First

صدر هذا الكتاب بالإنجليزية في يناير 2018 عن دار نشر "راندوم هاوس" الإنجليزية، وهو من تأليف "رونين بيرغمان" الذي عمل مراسلاً للشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقد اقتبس المؤلف عنوان كتابه من التلمود (إذا جاء شخص ليقتلك، انهض اقتله أولاً). وفي الحقيقة كان جهاز الاستخبارات الإسرائيلية هو الذي استعان أولاً بهذة الآية من التلمود عند محاولته لوضع مبرر أخلاقي وقانوني بشأن عمليات الاغتيال التي كان قد توسع فيها، بالإضافة إلى محاولة الإفلات من ملاحقة القادة العسكريين دولياً.

يتناول هذا الكتاب العديد من عمليات الاغتيال المنظمة التي قامت بها إسرائيل لغرض التصدي لمشاريع عسكرية وسياسية تقوم بها دول أخرى، وكان على رأسها القيام باغتيال علماء ألمان كانوا قد عملوا لصالح مشروع الصواريخ المصرية.

قام المؤلف أيضاَ باستقصاء عمليات اغتيال ونسف قام بها الجيش الإسرائيلي في الداخل الفلسطيني، ساعياً نحو عرض جانبها الأخلاقي، وآراء بعض الضباط والجنود المشاركين في هذه العمليات.

ينتهي الكتاب إلى أن إسرائيل كانت قد قرت تنحية الدبلوماسية واعتماد "القتل" كحل أساسي ونهائي لكل مشاكلها مع من يناوئها في فلسطين وخارجها