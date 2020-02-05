قراءة في كتاب - "سلفية معان"

يتناول هذا الكتاب استعراضاَ غاية في الأهمية لحالة وتحولات الحركة السلفية في محافظة معان الأردنية. النص الذي وضعه "صالح أبوطويلة" الذي يُعتبر واحدا من أهم الباحثين الأردنيين في هذا المجال، وكونه ابن محافظة معان، فإن هذا الكتاب إنما يتقاطع مع نمط الدراسات الميدانية أيضاَ لما يحمله من شهادات من على أرض الواقع.

ينقسم الكتاب إلى 8 فصول، رصد أولها معان جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً كمحاولة للتعرف على البيئة الحاضنة للأفكار، أو بمعنى آخر المنتجة لها، بينما انتقل الفصل الثاني ظاهرة الاحتجاجات المتكررة في معان، ثم بدأ الفصل الثالث في رصد الظاهرة السلفية في معان وتحولاتها ونشأتها، موضحاً في الفصل الرابع البناء السلفي ومكوناته، لينتقل الفصل الخامس إلى نقطة هامة وهي السلفية والاشتباك مع المجتمع والدولة، ويناقش الكتاب في فصله السادس وضع السلفيين والربيع العربي، ولأهمية الحالة الجهادية حالياً فإن الفصل السابع إنما يناقش الخصائص الدينية والاجتماعية والاقتصادية للشباب المعاني المقاتل في سوريا ودول أخرى، ويختتم الباحث كتابه بفصل ثامن يتناول مستقبل الظاهرة السلفية.