كتاب "لحظة تاريخ ـ 30 حكاية من الزمن العربي" لمحمد المنسي قنديل

كتاب "لحظة تاريخ ـ 30 حكاية من الزمن العربي" هو أحد أشهر أعمال محمد المنسي قنديل هو أديب وروائي مصري، تميزت أعماله الروائية والقصصية بالشهرة الواسعة والقبول الجماهيري الكبير...

تحولت الكثير من أعمالة الأبية إلى أعمال فنية ومسرحية حية وحققت نجاح كبير في الساحات والأوساط الفنية المختلفة. وقد حقق هذه الكتاب -مثل باقي أعمال الكاتب- مبيعاتٍ كبيرة وتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في سنة صدوره، وظل من الكتب الأكثر مبيعًا وشهرةً حتى بعد صدوره بسنوات، وإلى يومنا هذا يظل هذا الكتاب من الكتب التي لها تأثير كبير في كثير من القراء.

ويتميز أسلوب المنسي قنديل بالسلاسة والبساطة مع العمق في المضمون والرسالة المطروحة، حيث يتميز في أعماله القصصية والروائية برسم صورة عميقة للشخصيات والأحداث والتي يستخدم فيها الأحداث التاريخية كانطلاقة للقصة التي يرويها وهذا ما يتميز به في معظم أعماله.

كتاب لحظة تاريخ ـ 30 حكاية من الزمن العربي عبارة عن مجموعة قصصية تحتوي على ثلاثين قصة من التاريخ، والتي تهدف إلى توعية القارئ بماضيه وتاريخه الأصيل وذلك بعرض الأحداث التاريخية الكبيرة والهامة بأسلوب أدبي ممتع ورائع وبعيد عن الملل، ليتفاعل القارئ مع تلك الأحداث ويستفيد منها.