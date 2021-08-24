كن الضيف المحظوظ مع فندق ديوكس النخلة!

يتطلع فندق ديوكس النخلة التابع لرويال هايدواي إلى استضافة 15 ضيف محظوظ ليقدم لهم تجربة من العمر. سيحصل الضيوف على فرصة الإقامة في غرفة ديلوكس في الفندق مقابل 299 درهم إماراتي فقط لليلة من خلال الحجز عبر الموقع الإلكتروني Barcelo.com باستخدام الرمز LUCKY15.

تبلغ مساحة الغرفة الديلوكس 27 مترًا مربعًا وتطل على أفق المدينة أو نخلة جميرا. وقد تم تجهيز الغرف بسرير بحجم كينغ أو سريرين منفردين مع لوازم استحمام عالية الجودة وتلفزيون بشاشة مسطحة وخزانة ملابس كبيرة.

يعدّ الفندق الواقع على ساحل الخليج العربي مقابل المناظر الخلابة لأفق مرسى دبي، الوجهة المثالية لأولئك الذين يبحثون عن واحة من السكينة في قلب المدينة الصاخبة. ويضم الفندق شاطئًا خاصًا رائعًا قبالة مرسى دبي المبهر، فضلاً عن أنشطة صيفية عائلية مع مسبح لا متناهي ونهر هادئ وشاطئ فاخر.

يضمّ الفندق أيضًا بعضًا من أفضل المطاعم ووجهات الضيافة التي تقدم للنزلاء ألذ النكهات وعروض الترفيه العالمية المستوى. كذلك يمكن للضيوف تجربة أفضل المأكولات البريطانية في مطعم جريت بريتيش مع عروض الليالي الخاصة التي أطلقها مؤخرًا والتي تتيح مجموعة متنوعة من خيارات المأكولات كل أمسية من أمسيات الأسبوع. أما بالنسبة لعشاق المأكولات الغنية بالتوابل، فبإمكانهم أيضًا تجربة قائمة مطعم خيبر الصيفية التي تضم الأطباق الطازجة والنكهات الأصيلة.

إلى جانب الغرف الفاخرة ومنافذ تناول الطعام الاستثنائية في الفندق، يقع فندق ديوكس النخلة في قلب نخلة جميرا على مسافة قريبة من ذي بوينت. كما وتقع وجهة التسوق الشهيرة، النخيل مول، بالقرب من الفندق، مما يجعله ملائمًا للنزلاء من عشاق التسوق الذين يمكنهم الاستفادة من مفاجآت صيف دبي.

نبذة عن مجموعة فنادق بارسيلو

مجموعة فنادق بارسيلو هي الشركة الخاصة بالفنادق في مجموعة بارسيلو، وهي سلسلة الفنادق الثانية الأكبر في اسبانيا والسلسلة الـ 29 الأكبر في العالم. وتدير المجموعة حالياً 250 فندق من فئة الـ 4 و5 نجوم، وأكثر من 55,000 غرفة موزعة على 22 دولة، منضوية تحت أربع علامات تجارية هي: فنادق ومنتجعات رويال هايدواي الفاخرة، فنادق ومنتجعات بارسيلو، فنادق ومنتجعات أوكسيدنتال، وفنادق أليغرو.

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