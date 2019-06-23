"ليل خارجي" الأفضل من حيث السيناريو في مهرجان "مكناس"



تسلمت الفنانة الشابة منى هلا بطلة فيلم «ليل خارجي»، مساء أمس الأول، جائزة أفضل سيناريو بمهرجان مكناس المغربي التي فاز بها كاتبه شريف الألفي، وكان الفيلم عرض تجارياً في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر والبحرين وسلطنة عُمان، إلى جانب مشاركته في العديد من المهرجانات العربية والدولية، وتدور أحداثه حول ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى، يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة معاً، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ويشارك في بطولته كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي، تأليف شريف الألفي وإخراج أحمد عبدالله، وكان الفيلم قد فاز بجائزة أفضل ممثل لشريف الدسوقي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وأفضل فيلم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجوائز عدة من جمعية النقاد المصرية.