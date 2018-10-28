يصدرحديثا كتاب جديد للدكتورة نانسى إبراهيم بعنوان "بناء المفارقة فى البلاغة العربية"

يصدر قريبًا، عن مؤسسة بتانة للنشر، كتاب جديد للدكتورة نانسى إبراهيم بعنوان "بناء المفارقة فى البلاغة العربية".



وجاء فى مقدمة الكتاب "وقد احتل نظام الثنائيات حيزًا بارزًا فى تفكير الإنسان عبر عصور مختلفة، وانطلاقًا من فكرة أن كل شئ فى الوجود يحمل معه نقيضه، بدت الحياة صعبة التفسير بمعزل عن فكرة الأضداد و الثنائيات، فقد نرى العبث فى الحقيقة، والجد فى الهزل، والسعادة فى الشقاء، والمعقول فى اللامعقول، وقد نرى جهل العالم ، وعلم الجاهل ، وغيرها. ونظرًا لأهمية هذه الثنائيات، عاد الاهتمام بهذه المصطلحات تحت مايعرف بمصطلح "المفارقة"، والتى تتبدى فى مظاهر شتى تتصل بالوجود والمجتمع، ومن ثم تنعكس صورها فى الأدب.



وأسلوب المفارقة من الأساليب البلاغية التى يستخدمها الأدباء والمبدعون فى التعبير عن أفكارهم، وقد يأخذ كثيرًا من الأشكال والأنواع كالتهكم والسخرية، وفى هذه الكتاب تتابع الدكتورة نانسى إبراهيم بالرصد والتحليل، عبر دراسة علمية رصينة، طرق وأساليب وأشكال بناء المفارقة فى البلاغة العربية.