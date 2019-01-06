مؤسسة ساويرس تعلن عن القائمة القصيرة في دورتها الرابعة عشرة

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أمس السبت، القائمة القصيرة في دورتها الرابعة عشرة لمسابقتها الثقافية، فى فروع السيناريو، القصة القصيرة، الرواية، لشباب الأدباء، وخلال السطور التالية نوضح بعض المعلومات عن القائمة.

وتلقت إدارة المسابقة فى دورتها الرابعة عشرة 615 عملا بمختلف فروع الجائزة، خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 26 أغسطس 2018، حيث تقدم 171 رواية ومجموعة قصصية لفرع كبار الأدباء، و179 رواية ومجموعة قصصية فى فرع شباب الأدباء، بينما تقدم لفرع السيناريو 153 عملا، منها 107 سيناريو لشباب الكتاب و46 سيناريو لكبار الكتاب، وفى فرع المسرح تقدم للمسابقة 82 نصا مسرحيا، وتلقى فرع النقد الأدبى 30 عملا.

أفضل سيناريو سينمائى: قوا المزاهر" لـ "خالد الفارس"، "زحام" لـ "محمد عبدالقادر"، "بدل ضايع" لـ "محمود عزت"، "رقية" لـ "يمنى أكرم خطاب "، "في بطن الحوت" لـ "عمر نايف وإسماعيل شريف".

أفضل مجموعة قصصية: "لا أحد يرثي لقطط المدينة" لـ "محمد الحاج"، "كلنا عبده العبيط" لـ "محمود فطين"، "الجالسون في الشرفة حتى تجيء زينب" لـ "نهى محمود"، "الموت يريد ان أقبل اعتذاره" لـ "نهلة كرم"، "نشاطركم الارواح" لـ "يارا كمال".

أفضل رواية: رواية " الفابريكة" لـ "أحمد الملواني"، رواية " قريبا من البهجة" لـ " أحمد سمير"، رواية " سرايا الجابي" لـ " إسلام البنا"، رواية "وأنا احبك يا سليمة" لـ "شريف سعيد"، رواية "بنات الباشا" لـ "نورا ناجي".

الجوائز:

(كبار الأدباء): جائزة أفضل عمل روائى وقيمتها 150 ألف جنيه مصرى، جائزة أفضل مجموعة قصصية، وقيمتها 150 ألف جنيه مصرى، جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، وقيمتها 150 ألف جنيه مصرى.

(شباب الأدباء): جائزة أفضل عمل روائى، المركز الأول: 80 ألف جنيه مصرى، المركز الثانى: 50 ألف جنيه مصرى، جائزة أفضل مجموعة قصصية، المركز الأول: 80 ألف جنيه مصرى، المركز الثانى: 50 ألف جنيه مصرى، جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما أو مأخوذ عن عمل أدبى مصرى منشور، وقيمتها 80 ألف جنيه مصرى.

جائزة أفضل نص مسرحى: المركز الأول: قيمة الجائزة 150 ألف جنيه مصرى، المركز الثانى: قيمة الجائزة 80 ألف جنيه مصرى.

جائزة النقد الأدبى: قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مصرى.

ومن المقرر إعلان عدد الفائزين خلال باقى الفروع وهى أفضل رواية ومجموعة قصصية لكبار الكتاب، بجانب جائزة المسرح والنقد الأدبى خلال حفل تسليم الجوائر، لم لم تعتاد الجائزة إعلان قوائم قصيرة لهذه الجوائز.

يتم تنظيم حفل توزيع جوائز جائزة ساويرس الثقافية يوم الجمعة 25 يناير الحالى، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.