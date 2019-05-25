ماذا تعرف عن الأديب الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا ؟

أديب ومؤلف ورسام وناقد تشكيلي فلسطيني ، ولد عامَ 1919 للميلاد في مدينة بيت لحم في فلسطين أيام الانتداب البريطاني عليها، ينتمي في أصله إلى السريان الأرثذوكس، أما بالنسبة للحياة التعليمية فقد درس الأديب الفلسطيني الراحل في مدارس دولة فلسطين قبل أن يلتحق بالكلية العربية في مدينة القدس، ثم أقبل على مراسلة المجلات الأدبية في الخارج مثل مجلات مصر ولبنان إلى أن نُشر له للمرة الأولى في مجلة الهلال المصرية.

وقد أتمّ دراسة الأدب الإنجليزي في جامعة كمبردج ليعود إلى الوطن عام1946م ليعمل بعد ذلك مُدرّسًا في الكلية الإرشادية في القدس، لينتقل بعد ذلك إلى جامعة بغداد عام 1947م ويحصل على الجنسية العراقية ويعمل بعد ذلك خبيرًا في وزارة الإعلام العراقية، وقد تأثر جبرا إبراهيم جبرا كثيرًا بمؤلفات طه حسين وخاصة بكتابه "الأيام"، كما أثرت الطبيعة التي كانت تتوافر عليها بيئته على نتاجه الأدبي، حيث الهواء النقيّ والزيتون الفلسطيني والأزهار البرية والشمس الدافئة، وقد توفّي جبرا إبراهيم جبرا في عام 1994 عن عمر يناهز 75 عامًا، ودُفن في بغداد.

تجربة جبرا إبراهيم جبرا الشعرية

كانت تجربة جبرا إبراهيم جبرا الشعرية منطلقة من ازدهار الشعر العربي الحديث، وظهور حركة الشعر النثري بالإضافة إلى الصداقات المتينة التي عقدها الأديب الفلسطيني الراحل مع ثلة من أفضل شعراء عصره ومن أهمهم بدر شاكر السياب والبياتي، وهذا ما جعله يقبل على كتابة الشعر بحماس كبير حيث أصدر ثلاث مجموعات شعرية تم جمعها في ديوان اشتمل على أعماله الشعرية الكاملة وذلك في عام 1990، وفي ذات العام أصدر مجموعة شعرية رابعة، وكانت معظم هذه الأعمال الشعرية يتم نشرها في مجلة "بيادر" في تونس، ليكون نتاجة الأدبي في الشعر العربي يتألف من المجموعات الشعرية الآتية: مؤلفات جبرا إبراهيم جبرا هناك العديدُ من المؤلفات للأديب الفلسطيني الراحل، وقد وصل عدد هذه الأعمال الأدبية إلى ما يقارب 70 عملاً أدبيًا توزعت بين أعمال روائية والكتب المؤلفة والمترجمات بالإضافة إلى المجموعات الشعرية، وقم تم ترجمة أعماله إلى ما يقارب 12 لغة بسب قيمتها الأدبية، ويُشار إلى أنّ أعماله النقديّة جُمعت كافة في كتاب عنوانه "أقنعة الحقيقة .. أقنعة الخيال"، ومن أبرز هذه الأعمال ما يأتي:

في الشعر: تموز في المدينة عام 1959م. المدار المغلق عام 1964م. لوعة الشمس عام 1979م. سبع قصائد عام 1990م.

في الرواية: صراخ في ليل طويل: صدرت هذه الرواية عام 1955م. صيادون في شارع ضيق: صدرت عام 1960م. رواية السفينة: صدرت عام 1970م. البحث عن وليد مسعود: صدرت عام 1978. عالم بلا خرائط : صدرت عام 1982 بالاشتراك مع عبد الرحمن منيف. الغرف الأخرى: صدرت عام 1986م. البئر الاولى: سيرة ذاتية.

الدراسات: ترويض النمرة الحرية والطوفان. الفن والحلم والفعل: صدرت هذه الدراسة عام 1986م. تأملات في بنيان مرمري. النار والجوهر. الأسطورة والرمز.

