توزيع جوائز وسام التميز في ماراثون الترجمة في معرض الرياض
ماراثون الترجمة في معرض الرياض
أعلنت لجنة تحكيم ماراثون الترجمة في معرض الرياض عن الحاصلين على وسام التميز، حيث يبلغ عددهم 51 مُترجما اجتازوا بترجمتهم معايير التحكيم.
جدير بالذكر أن المارثون يهدف ترجمة 200 مقال على الأقل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، وذلك بهدف التركيز على حركة الترجمة في مجالات ذات صلة بالمملكة العربية السعودية.
ومن المُشار إليه أنه تم ترجمة 500 مقال تم اختيارهم بهدف المساهمة في التنشيط الثقافي والمعرفي عن مُختلف المناطق والمعالم الآثرية والشخصيات البارزة في السعودية.
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