متحف أمريكي يطلق تحدي إعادة إنشاء عمل فني قديم

أطلق متحف جيتي في لوس أنجلوس الأمريكية عبر حسابه على تويتر تحديا ثقافيا ممتعا، يسمح فيه بالمشاركة لمتابعيه وكذلك عامة الجمهور في جميع أنحاء العالم.

الهدف من التحدي هو إعادة إنشاء عمل فني قديم لأشياء أو أشخاص، بحسب الرغبة، ما دمتم قابعين في البيت، أو كيف نصبح مبدعين في زمن الحجر.

الأعمال التي نشرت من طرف المغردين لم تكن منتظرة، حيث حفلت بالخيال الواسع والعواطف الجياشة، مع الكثير من الفكاهة، إذ قام المشاركون بإعادة ابداع نسخ من أعمال فنية قديمة بدراسة وتمعن.

يذكر أن التحدي انطلق عبر منصة تويتر حين طلب المتحف من مستخدمي الإنترنت نشر أعمالهم الفنية مصحوبة بالأعمال الأصلية.

تشرح سارة والدروف، مديرة الإعلام الاجتماعي بالمتحف، بقولها: "منذ الإعلان عن بدء الحجر الصحي، طلب منا أن نكتشف عن أعمالنا الفنية، وأن نزود متابعينا بمزيد من الفن وهم في المنزل. لذلك، قدمنا لهم هذا التحدي الإبداعي، لتلبية لطلباتهم ولشغل انتباههم خلال هذه الفترة العصيبة بالذات. هذا التحدي ينعش عبقريته، وهذا رائع"، بحسب موقع (creapills).

يذكر أن المشاركة متاحة للجميع عبر حساب المتحف على تويتر.