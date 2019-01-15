الشيخ محمد بن راشد يهدي ولي عهد دبي، نسخة من كتابه الجديد "قصتى"

حرص الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى، وحاكم دبى، على إهداء كتابه الجديد "قصتى"، والتى تدور حول سيرته الذاتية على مدار 50 عاما، فى شئون الحكم بالإمارات، إلى نجله الأمير حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى.

وقال الشيخ محمد بن راشد فى نص الإهداء، "إلى ابنى وعضدى وصديقى حمدان بن محمد.. حكيت لك الكثير من تجارى، وتركت بعضها لأسردها هنا لك.. فهنا خمسون قصية تمنياتى لك بقراءة ممتعة.. المحب لك دوما.. محمد بن راشد آل مكتوم".

ورد حمدان بن راشد ولى عهد دبى، على هذا الإهداء، قائلا "ابنك الذي قلّدته اليوم وسام عضيدك وصديقك.. سيبقى وفيا ما دام للوفاء قلبا ينبض بالحياة".