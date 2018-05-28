محمد سلماوي

ينظم معرض فيصل للكتاب حفلا لتوقيع ومناقشة مذكرات الكاتب الكبير محمد سلماوى "يوما أو بعض يوم"، وذلك غدًا الثلاثاء، فى تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث فى الحفل الكاتب الكبير محمد سلماوى عن مذكراته والظروف التى أحاطت بكتابتها، ويحضره عدد كبير من الكتاب والمثقفين وجمهور القراء.

وكانت الطبعتان الأولى والثانية من "يوما أو بعض يوم" قد نفدتا بعد طرحهما بقليل نظرا لإقبال القراء على الكتاب، ما أدى لإلغاء حفل التوقيع الذى نظمه معرض الكتاب الأخير لعدم وجود نسخ للتوقيع.

يقدم محمد سلماوى فى مذكراته الكثير من الخفايا المتعلقة بأهم الأحداث الثقافية والسياسية التى شكلت الحياة فى مصر فى القرن العشرين، مصحوبة بـ150 صورة فوتوغرافية من أرشيفه الخاص ينشر معظمها لأول مرة.