حفل إطلاق وتوقيع ومناقشة رواية "حجر بيت خلاّف" للكاتب الروائى محمد على إبراهيم

تقيم دار المثقف للنشر، حفل إطلاق وتوقيع ومناقشة رواية "حجر بيت خلاّف" للكاتب الروائى محمد على إبراهيم، ويناقش الرواية كل من الناقدة هالة البدرى، والروائى الشاب مصطفى الشيمى، ويدير النقاش الشاعر والناقد شعبان يوسف، وذلك يوم السبت 15 ديسمبر الحالى، فى تمام الساعة السابعة مساء، بمقر دار بتانة بعمارة يعقوبيان بوسط البلد.

رواية حجر بيت خلاف هى الرواية الحائزة على جائزة جمال الغيطانى الأدبية لعام 2018 المقدمة من جريدة أخبار الأدب.

ومن أجواء الرواية :عن سيد أبو سباق، عن عبد النعيم وزينب وسعد أبو إسكندر، عن عبد المريد والفقها وعبد الباسط الأبنوى، عن سيدى عبد الرحيم القناوى، والسادة أحمد البدوى والفرغل وأبو الحسن الشاذلى، عن الحكيم الترمذى، وبتهوفن ودافنشى، عن النفرى والحلاج وابن عربى، إن العشاق أنبياء القلوب، وأجسادهم طيف، وسفرهم لا يوقفه زمن أو مسافة.

ومحمد على إبراهيم، روائى وكاتب من مواليد مايو 1975، صدر له من قبل العديد من المؤلفات والأعمال الأدبية منها "تأريخ ﻻ يروق لكم"، "طعم البوسة" مجموعات قصصية، ومتتالية "أنت حر ما دمت عبدى"، وأيضًا رواية "الجدار اﻷخير"، "الولد كوريا"، "أعلمها اللمس"، وديوان شعر بعنوان "صحاب"، وآخر بعنوان "مواويل الثرى".