الطفلة المغربية مريم أمجون بطلة "تحدي القراءة العربي" للعام 2018

خطفت الطفلة المغربية مريم أمجون الأضواء بحصولها على المركز الأول في الدورة الثالثة من "تحدي القراءة العربي" للعام 2018 بعد تفوقها على أكثر من 10.500 مليون طالب وطالبة من 44 دولة في الوطن العربي والعالم.

واستطاعت الطالبة مريم أمجون التفوق على المستوى المغربي الذي تنافس فيه أكثر من 300 ألف من زملائها وزميلاتها على مستوى المرحلة الابتدائية من 3842 مدرسة، لتنتقل بعدها إلى المنافسة على مستوى الوطن العربي، حيث وصل إلى التصفيات ما قبل النهائية 250 طالباً وطالبة استطاع 5 منهم فقط الوصول إلى المرحلة النهائية، ولفتت أمجون الأضواء خلال اختبار لجنة التحكيم بالحفل الختامي الذي أقيم في أوبرا دبي.

وكان على مريم أمجون وهي أصغر المتنافسين في مسابقة تحدي القراءة العربي أن تُقنع لجنة التحكيم والجمهور في المرحلة النهائية التي تم بثها على الهواء مباشرة، ولم يخب الظن بالقدرات الخطابية للطفلة، كيف لا وقد قرأت ما يزيد على الـ200 كتاب وشاركت خلال المنافسات بمعارفها من60 كتاباً.

وأثارت قدرات الطفلة من البلاغة والثقافة إعجاب لجنة التحكيم والجمهور ما جعل المسرح يشتعل بالتصفيق والتشجيع.