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بيع عملة فضية أصدرها حاكم رومانى عام 1713 مقابل 16 ألف دولار أمريكى

بيع عملة فضية أصدرها حاكم رومانى عام 1713 مقابل 16 ألف دولار أمريكى
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