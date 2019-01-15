بيع عملة فضية أصدرها حاكم رومانى عام 1713 مقابل 16 ألف دولار أمريكى

بيعت عملة فضية أصدرها حاكم رومانى عام 1713 مقابل 16 ألف دولار أمريكى فى مزاد بمدينة نيويورك.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخبارى أن الأمير قنسطنطين برنكوفينو كان أمير منطقة فالاشيا التاريخية فى رومانيا شمال نهر الدانوب فى الفترة بين 1688 – 1714. ورسم على العملة صورة للأمير، وفى عام 2006 كان البنك الأهلى الرومانى قد أصدر نسخة طبق الأصل من العملة.