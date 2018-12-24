القاهرة: توزيع جوائز مسابقة رفاعة الطهطاوى 2018

جوائز مسابقة رفاعة الطهطاوى 2018

تسلم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، جوائز مسابقة رفاعة الطهطاوى للفائزين بها هذا العام 2018، فى ختام الاحتفال بيوم المترجم والمقام فى الخامسة مساء الخميس المقبل، بقاعة طه حسين فى مقر المركز القومى للترجمة.

قال الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة: إنه تم إعداد برنامج متميز للاحتفال بيوم المترجم يشمل عددا من الفعاليات التى تنطلق فى الثانية عشرة ظهرا بجلسة افتتاحية تشمل كلمات لنخبة من المترجمين يلقيها نائبًا عنهم الدكتور مصطفى رياض إضافة إلى كلمة للمترجم اللبنانى الكبير جورج كتورة، وفي الثانية والنصف بعد الظهر تبدأ الندوة الرئيسية بعنوان "مائة عام على ثورة 1919" بمشاركة كل من الدكتور عماد أبو غازى، الدكتور طارق النعمان، الدكتورة هدى الصدة ومحمود أباظة ويديرها الدكتور أحمد زكريا الشلق.

وتختتم الاحتفالية في الخامسة مساء بحضور وزير الثقافة والتى تكرم اثنان من رموز الترجمة العربية وهم جورج كتورة ومحمد الخولى ثم تُسلم جوائز مسابقة رفاعة الطهطاوى للفائزين بها عن عام 2018 وهم شوقى جلال "جائزة رفاعة الطهطاوى"، عبدالرحمن مجدى "جائزة الشباب" ورجب سعد السيد "جائزة الثقافة العلمية" ويسبق ذلك فيلم تسجيلى عن إنجازات المركز لهذا العام.