مشاركة واسعة في معرض الجزائر الدولي للكتاب في نسخته الـ24

يتواصل معرض الجزائر الدولي للكتاب في نسخته الـ24 وسط مشاركة قوية من دور النشر المحلية والعربية والأجنبية من 40 دولة، وبلغ عددها 1020 دار نشر، بينها 270 جزائرية، وأكثر من 30 ألف عنوان.

وكشف عدد من مسئولي دور النشر الجزائرية والعربية وبعض الدور الأجنبي في تصريحات إعلامية، عن تفضيلات زوار المعرض من بين العناوين الكثيرة والمختلفة، والإصدارات الأكثر مبيعًا في الدورة الحالية من معرض الجزائر الدولي للكتاب.

وتصدرت كتب “الأطفال” للمرة الأولى مبيعات المعرض واهتمامات زوار “سيلا 2019″، وهي الإصدارات التي برزت بقوة لدى دور النشر الجزائرية والمصرية، وتنافست بعناوين جديدة ومتنوعة ولمختلف أعمار الأطفال.

ومن القصص المتنوعة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية إلى الكتب التعليمية والتثقيفية وحتى الألعاب التعليمية، وجد زوار المعرض خيارات كثيرة لاقتنائها لأبنائهم.

وحافظت الروايات على اهتمامات القراء الزائرين لمعرض الجزائر على غرار الدورات السابقة، بينها روايات لكتاب جزائريين؛ مثل “منبوذو العصافير” للكاتب الجزائري إسماعيل يبير، و”طير الليل” للروائي عمارة لخوص، و”ولد القائد” وهي رواية باللغة الفرنسية للكاتب سعد خيري.

وما ميز الدورة 24 لـ”سيلا 2019″ الحضور القوى لعناوين كثيرة عن الحراك الشعبي الذي أطاح بحكم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، من بينها “”ثورة 22 فبراير” باللغة الفرنسية للكاتب مهدي بوخالفة، وآخر بالفرنسية أيضا بعنوان “في منبع الحراك” للكاتب الجزائري رشيد سيدي بومدين”.