مصحة الدمى تأليف أنيس الرافعي.. مجموعة قصصية تدور في أجواء تشبه الكابوس، وتتخذ من عالم المستشفيات مكانًا ومسرحًا لأحداثها، أو هي بالأحرى ليست مستشفيات ولكن كما يوحي العنوان "مصحة"...

ومن هنا تخضع النفس الإنسانية لعملية تشريح دقيقة، ليخرج لنا المؤلف كل ما فيها من أسرار، ويعمل على دب الحياة في الجمادات، ويخترع لها عالمًا خاصًا، حيث تجد هنا الدمى تلعب أدوارًا هامة في الحبكة وتتصدر الواجهة والمشهد. والقصص الواردة في المجموعة: النسيجة، مدونة الدمى، حكايات الفوتوغرام: جناج الغصص، جناح الأورام، جناح الهلاوس، جناح العاهات، جناح الفصام، جناح العدم.

"يا له من مشهد! الزمن ما بعد منتصف الليل، مظلة مطوية، حقيبة سفر، ساق مقلوبة لدمية داخل معطف شتوي، ورجل غامض مثل توأم يمرق عابرا في أحراش روحك المقفرة، بالله عليكم هل فيكم من سيتظاهر أمام كل هذا بالحفاظ على رباطة جأشه أو كبح جماح دهشته؟

إذن، في محاولة مني لإعادة الأمور إلى نصابها، ولرأب الصدع الذي غالبا ما ينشأ نتيجة صراع غير ودّي بين الواقع وحياتي الداخلية التي تهرب إليها هواجسي عندما لا تعود الحياة في العالم الحقيقي ممكنة بالنسبة لي، قفلت عائدًا من الشرفة إلى غرفة نومي.

ولما تفحّصت الدولاب، لم أعثر على أي أثر يذكر لمعطفي الشتوي، أو حقيبة سفري، ومظلتي بل الأنكى من ذلك، وجدت ملابس غريبة عني، وأحذية لا صلة لها بمقاسي.

أما المشوش حتما والذي أثار هلعي عقب ذلك فهو ما رأيته عندما كنت بصدد العودة مرة ثانية إلى الشرفة لحرق لفافة أخرى. إذ كانت الجدران الجانبية تغص بصور فوتوغرافية من مختلف الأحجام والوضعيات، أغلبها التقط خلال سنوات الشباب المبكرة لوجه رجل باسم طلق المحيّا لم أتعرف عليه، لدرجة خلت معها أنني غريب في هذا المكان أو دخيل يقطن شقة شخص غائب دون علمه".