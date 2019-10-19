مصر ضيف شرف معرض بلغراد الدولي للكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن الهيئة تستعد لتمثيل مصر ضيف شرف معرض بلجراد الدولى للكتاب، الذى من المقرر إقامته يوم 22 أكتوبر المقبل حتى يوم 28 من الشهر نفسه.

وأوضح هيثم الحاج على، فى تصريحات صحافية، أن الهيئة استعانت بالشركة التى كانت مسئولة عن تنظيم ديكورات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الماضية، لتنفيذ ديكورات جناح مصر فى معرض “بلجراد” الدولى.

وأشار هيثم الحاج على، أن الجناح يتميز بالطباع الفرعونى، ويضم إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، ومنها الهيئة العامة المصرية للكتاب، والمركز القومى للترجمة، والهيئة العامة لقصور الثقافة،المجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، إضافة إلى أن الجناح مخصص لإقامة صالون ثقافى، وأيضا مخصص لعرض اللوحات الفنية التشكيلية.

يذكر، أن الهيئة العامة المصرية للكتاب شاركت لأول مرة فى معرض “بلجراد” الدولى للكتاب العام الماضى، وتم اختيار مصر ضيف شرف المعرض عام 2019، مما يساعد على فتح باب مشاركة الناشريين المصريين فى السنوات المقبلة

ويشارك في معرض بلغراد الدولي للكتاب ،الذي تبلغ مساحة العرض به أزيد من 14 ألف متر مربع ،نحو 980 عارضا من 18 دولة. و كان المغرب ضيف شرف نسخة العام الماضي من المعرض، كأول دولة عربية تحظى بهذا التشريف.