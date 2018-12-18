مطروح عاصمة الثقافة المصرية

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة مؤتمر أدباء مصر فى دورته الـ 33، "دورة المفكر طلعت باشا حرب"، والذى يعقد بمدينة مرسى مطروح، خلال الفترة من 18 وحتى 21 ديسمبر الجارى، بحضور عدد من كبار الكتاب والمفكرين وأدباء مصر من مختلف المحافظات.

وشهد مؤتمر أدباء مصر، إعلان محافظة مطروح عاصمة الثقافة المصرية، لعام 2019، كما تم طباعة كتاب عن محافظة مطروح المحافظة المستضيفة للمؤتمر بعنوان "المشهد الإبداعى والخريطة الثقافية بمطروح" يتناول العادات والتقاليد والتراث الثقافى للمحافظة لطرحه خلال المؤتمر.

وافتتحت وزيرة الثقافة ستفتتح على هامش المؤتمر عدداً من المعارض الثقافية والفنية، من بينها معرض الكتب لهيئة الثقافة المصرية، ومعرض الفنانين التشكيليين بمطروح، ومعرض مراسم سيوة وورش فنون الحرف اليدوية بمطروح، كما وقدمت فرق مطروح للفنون الشعبية عروضها الفنية، خلال افتتاح المؤتمر.

وتتضمن جلسات المؤتمر، تنظيم أمسيات شعرية وعدد من الجلسات البحثية وورش العمل والندوات وعدداً من جلسات المائدة مستديرة، تتناول أهم وأبرز المشاهد الثقافية والإبداعية، إلى جانب تناول المشهد الثقافى لمحافظة مطروح، من شعر وأدب وفنون البادية كالحكى والسرد وغيرها.