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افتتاح "دورة المفكر طلعت باشا حرب" وإعلان محافظة مطروح عاصمة الثقافة المصرية

افتتاح "دورة المفكر طلعت باشا حرب" وإعلان محافظة مطروح عاصمة الثقافة المصرية
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