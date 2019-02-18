معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار الشاعرة الراحلة "فتاة العرب"

أعلن معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، اليوم الإثنين اختيار الشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي، الشهيرة بـ "فتاة العرب"، شخصية المعرض المحورية للدورة التاسعة والعشرين، والتي ستقام من 24 إلى 30 أبريل (نيسان) 2019.



وجاء الاختيار بحسب بيان صحافي تلقى 24 نسخة منه، تقديراً لمسيرتها الأدبية وعطاءاتها الثقافية الحافلة بالإنجازات والمؤلفات التي شكلت إضافة قيّمة إلى خزانة الشعر النبطي في الدولة.



ويقام في جناح الدائرة خلال هذه الدورة ركن مخصص لعرض أهم إنجازات الشاعرة الراحلة ومؤلفاتها الأدبية والشعرية.



ويحرص معرض أبوظبي الدولي للكتاب على تكريم الشخصيات والرموز الثقافية والفكرية في العالم العربي، والاحتفاء بإنجازاتهم التي تشكل نموذجاً للأجيال المقبلة، وتدفعهم إلى مزيد من الجهد للنهوض بواقع الثقافة العربية. وتعد الشاعرة "فتاة العرب" رائدة من رواد الشعر النبطي في الإمارات، وقد اختار لها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقب "فتاة العرب" بعد تكريمها وتقليدها وسام إمارة الشعر في عالم الشعر الشعبي في عام 1989.



يذكر أن فتاة العرب هي من مواليد المويجعي في منطقة العين ولكنها من سكان دبي، اعتزلت الشعر في أواخر التسعينيات وبقيت تروي أشعارها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.



وتساجلت الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي مع كبار الشعراء في الدولة، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ، والشاعر أحمد بن علي الكندي وسعيد بن هلال الظاهري.



وقد وصفها ‫ المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بأنها ركن من أركان الشعر بقوله:

ياركن عود الهوى وفنه

شاقني جيلك بالوصافي



وأسهمت عوشة بنت خليفة السويدي في إيصال القصيدة الإماراتية إلى آفاق جديدة من الانتشار، كما تعتبر قصائدها شاهداً على تحولات اجتماعية وأدبية تاريخية كبيرة في الإمارات خصوصاً والمنطقة عموماً، بالإضافة إلى ذلك حظيت الأغنية الاماراتية من خلال قصائدها بانتشار كبير، وتغنّى بكلماتها كثير من الفنانين أمثال جابر جاسم، علي بن روغة، وميحد حمد وغيرهم.