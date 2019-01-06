اعلان هام من إدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 50

معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 50

أعلن اتحاد الناشرين العرب تعديلا مهما حول معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 50، مؤكدا أنه سيتم افتتاح المعرض يوم 22 يناير بدلا من 23 من الشهر نفسه.



على ان يتم الاعلان رسميا عن التفاصيل في مؤتمر صحفي قريبا.



ويتوقع حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على أن يكون المؤتمر فى أرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس، وذلك يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الـ 12 ظهرا.



يذكر أن معرض القاهرة الدولىى للكتاب سوف يبدأ فعالياته يوم 23 يناير الجارى ويستمر حتى 5 فبراير المقبل، وقد تم اختيار جامعة الدول العربية ضيف شرف المعرض بمناسبة دورة الذهبية، على أن تكون شخصيتى الدورة هما الدكتورة سهير القلماوى والدكتور ثروت عكاشة.