معرض القاهرة الدولى للكتاب الدورة الذهبية تنطلق يوم 23 يناير الجاري

معرض القاهرة الدولى للكتاب الدورة الذهبية

أعلنت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الدورة الـ50، اليوبيل الذهبى للمعرض سوف تنطلق يوم 23 يناير 2019.

ولم تذكر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أية تفاصيل أخرى، تتعلق بالفترة الزمنية الخاصة بالمعرض، من حيث تزامن فعالياته مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت انطلاق فعاليات المعرض فى 28 من يناير بدلا من هذا الموعد.

يشار إلى أن جامعة الدول العربية، تحل ضيف الشرف على المعرض فى هذه الدورة، التى من المقرر أن تقام فى أرض المعارض الجديدة، فى التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوى.